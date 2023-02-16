МИД РФ назвал однополые браки на Кубе «внутренним делом кубинцев»

Представитель Министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин ответил на вопрос об отношении ведомства к однополым бракам на Кубе.

Сотрудник МИД России Александр Щетинин утверждает, что разрешение на однополые браки на территории Кубы является внутренним делом кубинцев, поскольку подобную форму бракосочетания позволяет проводить семейный кодекс данного государства, что стало возможным благодаря общенародному обсуждению.

По мнению Щетинина, Россия и Куба связаны многолетней историей сотрудничества в экономической и политической сфере, при этом ценности у обеих стран могут быть разными.