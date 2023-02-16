СБУ: Украина национализировала четыре завода бизнесмена Дерипаски

На территории Украины национализированы четыре предприятия, которые ранее принадлежали российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

Вечером 16 февраля Служба безопасности Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что после начала спецоперации на территории страны были национализированы такие предприятия, как глиноземный завод в Николаеве, компания "Глуховский завод кварцитов", "Жежеловский карьер" и "Хустский карьер".

По данным СБУ, национализированные заводы и компании принадлежали российскому бизнесмену Олегу Дерипаски, а сумма конфискованного имущества превышает 10 миллионов гривен.