Байден отказался извиняться перед Китаем за сбитый в США аэростат

Джо Байден сообщил, что не намерен извиняться перед китайскими войсками за аэростат, который сбили американские военные.

В четверг вечером Джозеф Байден выступил с речью на полях Белого дома, где публично заявил, что сбитые американскими и канадскими войсками аэростаты не были разведывательными и могли принадлежать частным компаниям. Вместе с тем Байден отметил, что не будет извиняться перед правительством КНР за сбитый аэростат.

4 февраля американские ВВС сбили китайский аэростат у берегов Северной Каролины, после чего шеф Пентагона Ллойд Остин доложил об обнаружении разведывательного оборудования среди осколков перехваченного объекта.