Байден: США не будут извиняться перед КНР за сбитый китайский аэростат

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен извиняться перед Пекином за сбитый над Атлантикой китайский аэростат.

16 февраля президент Соединённых Штатов Джо Байден выступил с неанонсированным ранее заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в небе над США, заявив, что Белый дом не намерен извиняться перед официальным Пекином за сбитый над Атлантикой американскими истребителями F-22 китайский аэростат.

Байден отметил, что Штаты не ищут конфликта с Китаем и не хотят начала второй Холодной войны.

Американский лидер также заявил, что планирует провести беседу со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.