Виктория Нуланд назвала условие, при котором Украина будет в безопасности и продолжит существовать как государство.

17 февраля работник Государственного департамента Соединённых Штатов Виктория Нуланд заявила, что по её мнению, Украина не будет в безопасности до тех пор, пока Крым не будет демилитаризован. Нуланд подчёркивает, что правительство США считает легитимным удары ВСУ по крымскому полуострову.

При этом Виктория Нуланд подчеркнула, что удары украинской армии по Крыму будут носить легитимный характер лишь в случае их направленности на российские военные базы.