Кортнев объяснил, почему был задержан полицией в Новосибирске

Появилась информация о том, что лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев показал полицейскому неприличный жест, за что был задержан. Так ли это?

Выступление группы "Несчастный случай" во главе с Алекссем Кортневым 14 февраля было отменено, так как в соседнем помещении произошло задымление.

Концерт музыкального коллектива пришлось прервать из-за несчастного случая.

Тот факт, что Кортнев показал представителю полиции неприличный жест и поэтому был задержан опровергается, как самим певцом, так и пресс-аташе.