Кортнев объяснил, почему был задержан полицией в Новосибирске
2023-02-17 08:06
Появилась информация о том, что лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев показал полицейскому неприличный жест, за что был задержан. Так ли это?
Выступление группы "Несчастный случай" во главе с Алекссем Кортневым 14 февраля было отменено, так как в соседнем помещении произошло задымление.
Концерт музыкального коллектива пришлось прервать из-за несчастного случая.
Тот факт, что Кортнев показал представителю полиции неприличный жест и поэтому был задержан опровергается, как самим певцом, так и пресс-аташе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Марта Фролова
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