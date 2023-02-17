Киркоров пошутил по поводу своего суда с рыбаком из Балакова, упомянув Челобанова при этом
Филипп Киркоров одержал победу в суде, когда его сосед-рыбак по даче требовал снести причал около особняка артиста.
Филипп Киркоров, комментируя свой суд и победу в нем над предпринимателем Алексеем Рыськовым, которому причал у дома певца мешал рыбачить, что это уже второй человек из Балаково, упустивший крупный улов.
Первым человеком из этой местности был композитор Сергей Челобанов, а под "крупным уловом" Киркоров, видимо, подразумевал свою бывшую жену и коллегу Аллу Пугачеву.
Рыськов утверждал, что пирс установлен исполнителем незаконно, но документы, предоставленные адвокатом Филиппа Бедросовича доказали суду обратное.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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