Жена Брюса Уиллиса назвала его диагноз, пожаловавшись, что болезнь прогрессирует
Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг рассказала, что мужу диагностировали височно-лобную деменцию. Возлюбленная артиста посетовала, что заболевание прогрессирует.
Диагноз Брюса Уиллиса - лобно-височная деменция, о чем сообщила супруга именитого актера Эмма Хемминг в своих соцсетях.
Избранница "крепкого орешка" пожаловалась, что заболевание только прогрессирует. Хемминг рассказала, что сегодня нет методов лечения этого страшного недуга, но семья актера верит в то, что в ближайшие годы ситуация измениться.
В марте 2022 года сообщалось, что Брюс Уиллис больше не будет сниматься по причине диагностированной ему афазии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Марта Фролова
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