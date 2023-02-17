Жена Брюса Уиллиса назвала его диагноз, пожаловавшись, что болезнь прогрессирует

Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг рассказала, что мужу диагностировали височно-лобную деменцию. Возлюбленная артиста посетовала, что заболевание прогрессирует.

Диагноз Брюса Уиллиса - лобно-височная деменция, о чем сообщила супруга именитого актера Эмма Хемминг в своих соцсетях.

Избранница "крепкого орешка" пожаловалась, что заболевание только прогрессирует. Хемминг рассказала, что сегодня нет методов лечения этого страшного недуга, но семья актера верит в то, что в ближайшие годы ситуация измениться.

В марте 2022 года сообщалось, что Брюс Уиллис больше не будет сниматься по причине диагностированной ему афазии.