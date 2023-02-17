В Москве стартовал набор первых 100 участников для тестирования сервиса народного каршеринга «Рули»
2023-02-17 09:44
Каршеринг «Рули» это новый в своем роде сервис, где с его помощью можно сдать в аренду свой автомобиль.
По словам Ликсутова, "Рули" поспособствует сокращению в Москве количества неиспользуемых автомобилей.
В Мосгордуме предложили службам каршеринга в обязательном порядке собирать данные не только о возрасте и стаже водителей, но и о наличии у них неоплаченных штрафов.
Опубликовано: Антон Райт
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