В Москве стартовал набор первых 100 участников для тестирования сервиса народного каршеринга «Рули»

Каршеринг «Рули» это новый в своем роде сервис, где с его помощью можно сдать в аренду свой автомобиль.

По словам Ликсутова, "Рули" поспособствует сокращению в Москве количества неиспользуемых автомобилей.

В Мосгордуме предложили службам каршеринга в обязательном порядке собирать данные не только о возрасте и стаже водителей, но и о наличии у них неоплаченных штрафов.