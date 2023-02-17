Козловский и Акиньшина улетели в США
2023-02-17 09:49
Данила Козловский увез свою возлюбленную и коллегу по экрану в Америку, а именно: в Нью-Йорк. Что знаменитости делают на чужбине?
Актриса Оксана Акиньшина опубликовала серию снимков, где она позирует на фоне Нью-Йорка.
Дело в том, что в этом городе проживает бывшая гражданская жена Данилы Козловского Ольга Зуева, которая воспитывает дочь от актера Оду- Валентину в одиночку после расставания с возлюбленным.
Артист регулярно летает в Штаты, чтобы увидеть дочь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Марта Фролова
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