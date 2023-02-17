Козловский и Акиньшина улетели в США

Данила Козловский увез свою возлюбленную и коллегу по экрану в Америку, а именно: в Нью-Йорк. Что знаменитости делают на чужбине?

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала серию снимков, где она позирует на фоне Нью-Йорка.

Дело в том, что в этом городе проживает бывшая гражданская жена Данилы Козловского Ольга Зуева, которая воспитывает дочь от актера Оду- Валентину в одиночку после расставания с возлюбленным.

Артист регулярно летает в Штаты, чтобы увидеть дочь.