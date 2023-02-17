Чарли Мангер говорит, что BYD была его лучшей инвестицией в Berkshire Hathaway

Недавно BYD подсчитала, что чистая прибыль за 2022 год составит от 2,2 до 2,4 миллиарда долларов, что почти на 1200% больше, чем чистая прибыль за 2021 год. BYD также планирует расширяться в Японии и Европе.

Мангер повторил это мнение в среду. "При текущей цене акций BYD немного BYD стоит больше, чем вся корпорация Mercedes", - сказал он.

Рыночная капитализация BYD составляет 107 миллиардов долларов, в то время как рыночная капитализация Mercedes Benz в настоящее время составляет 83,8 миллиарда долларов.

"Это недешевые акции", - сказал Мангер.

По текущим ценам оставшаяся доля Berkshire Hathaway в BYD составляет около 3,9 миллиарда долларов.

BYD также поставляет в Китай больше электромобилей на батарейках, чем Tesla. В 2022 году BYD продала 911 140 электромобилей на батарейках. Tesla продала около 439 000 автомобилей в Китае.

Мангер, который в прошлом подвергался критике за восхваление китайского правительства, сказал, что лидеры страны были правы, не разрешая криптовалюты.

Народный банк Китая запретил все криптовалютные транзакции в сентябре 2021 года.