Правое легкое Костомарова не работает, так как в органе скапливается жидкость

«Женщина-обезьяна», которую похоронили лишь спустя 150 лет после смерти

У Юлии Пастрана было редкое генетическое заболевание, гипертрихоз. Рост женщины составлял всего 1,34 метра, тело было покрыто волосами, а лицо по своему строению напоминало морду обезьяны с непропорционально большими ушами и носом.

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