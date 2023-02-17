Правое легкое Костомарова не работает, так как в органе скапливается жидкость
2023-02-17 10:02
У фигуриста Романа Костомарова отказывают легкие, в которых скапливается жидкость.
Роману Костомарову становится хуже.
У фигуриста Костомарова не функционирует правое легкое. А в левом функционирует только нижняя доля. Ему диагностировали гидроторакс (патологическое состояние, характеризующееся скоплением избыточной жидкости в плевральной полости).
Этому состоянию способствовало нарушение оттока лимфы из легочной ткани.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Марта Фролова
«Женщина-обезьяна», которую похоронили лишь спустя 150 лет после смерти
У Юлии Пастрана было редкое генетическое заболевание, гипертрихоз. Рост женщины составлял всего 1,34 метра, тело было покрыто волосами, а лицо по своему строению напоминало морду обезьяны с непропорционально большими ушами и носом.Подробнее...
-
-