Правое легкое Костомарова не работает, так как в органе скапливается жидкость

2023-02-17 10:02

У фигуриста Романа Костомарова отказывают легкие, в которых скапливается жидкость.

Роману Костомарову становится хуже.

У фигуриста Костомарова не функционирует правое легкое. А в левом функционирует только нижняя доля. Ему диагностировали гидроторакс (патологическое состояние, характеризующееся скоплением избыточной жидкости в плевральной полости).

Этому состоянию способствовало нарушение оттока лимфы из легочной ткани.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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