Horch для Audi то же, что Maybach для Mercedes-Benz

Это суббренд, который указывает на сливки автомобильной роскоши. Audi A8L Horch.

Audi возродила давно бездействующее прозвище Horch для своего седана A8 в Китае.

Название происходит от старого немецкого автопроизводителя, основанного Августом Хорхом, который в конечном итоге объединился с тремя другими компаниями, чтобы сформировать бренд Audi, который мы знаем сегодня.

В данном случае Audi A8L Horch имеет уникальный внешний вид со специальными колесами, представительскими задними сиденьями с удлиненной центральной консолью и поясничными подушками, а также стеганой кожей повсюду.

Если проект будет успешным, мы в конечном итоге сможем увидеть модели Audi под брендом Horch на нашей территории.