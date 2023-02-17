Horch для Audi то же, что Maybach для Mercedes-Benz
Это суббренд, который указывает на сливки автомобильной роскоши. Audi A8L Horch.
Audi возродила давно бездействующее прозвище Horch для своего седана A8 в Китае.
Название происходит от старого немецкого автопроизводителя, основанного Августом Хорхом, который в конечном итоге объединился с тремя другими компаниями, чтобы сформировать бренд Audi, который мы знаем сегодня.
В данном случае Audi A8L Horch имеет уникальный внешний вид со специальными колесами, представительскими задними сиденьями с удлиненной центральной консолью и поясничными подушками, а также стеганой кожей повсюду.
Если проект будет успешным, мы в конечном итоге сможем увидеть модели Audi под брендом Horch на нашей территории.
Опубликовано: Антон Райт
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