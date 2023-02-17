Руденко рассказал, почему расстался с Поверенновой

Актер Анатолий Руденко назвал причины того, почему расстался со своей коллегой по экрану Дарьей Поверенновой.

Актеры Анатолий Руденко и Дарья Повереннова встречались 3 года, но отношения распались, так как артист полюбил другую женщину.

Руденко - не любитель посвящает окружающих в свою личную жизнь, но в интервью на Ютуб-шоу "PROжизнь" решил назвать причины того, почему прекратил отношения с коллегой, сравнив ситуацию с "мини-убийством".

Анатолий сообщил, что, "встретив Лену", понял, что ему больше никто не нужен.

Расставание с Дарьей далось нелегко, разговор по поводу длился не 1 день, но врать Руденко больше был не в силах.