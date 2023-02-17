Уильям Стэнли Миллиган: один из самых известных людей с диагнозом шизофрения «множественная личность»

В истории психиатрии. Расщепления личности Миллигана насчитывал 24 полноценных личности, из которых 10 были основными.

В конце 1970-х годов его судили в получившем широкую известность судебном процессе в штате Огайо, США. Миллиган обвинялся в нескольких ограблениях, однако его адвокаты заявили о невменяемости своего подзащитного, утверждая, что преступления были совершены двумя его альтернативными личностями и без ведома самого Миллигана.

В результате он был оправдан, но направлен на психиатрическое лечение «до тех пор, пока он не выздоровеет».

В 1988 году после десяти лет в психиатрической клинике Миллиган был признан выздоровевшим и был выписан. А 16 декабря 2014 года Миллиган скончался от рака в Коламбусе, Огайо в доме для престарелых. Ему было 59 лет