Китайцы возмутились запрету для них покупать недвижимость в Техасе

Китайцы возмущены тем, что им запрещено приобретать недвижимость в американском штате Техас.

Китайцы сотнями выходят на улицы, призывая американских чиновников отменить законодательный акт, согласно которому граждане Китая не вправе приобретать недвижимость в американском штате Техас.

Активистка Лин Луо, переехавшая в США на ПМЖ еще в 1997 году, заявила, что это решение противоречит всему, что представляла собой ранее Америка.

Китайцы убеждены, что данный запрет угрожает их будущему.