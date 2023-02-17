Китайцы возмутились запрету для них покупать недвижимость в Техасе
2023-02-17 10:38
Китайцы возмущены тем, что им запрещено приобретать недвижимость в американском штате Техас.
Китайцы сотнями выходят на улицы, призывая американских чиновников отменить законодательный акт, согласно которому граждане Китая не вправе приобретать недвижимость в американском штате Техас.
Активистка Лин Луо, переехавшая в США на ПМЖ еще в 1997 году, заявила, что это решение противоречит всему, что представляла собой ранее Америка.
Китайцы убеждены, что данный запрет угрожает их будущему.
Опубликовано: Наталья Гончарова