Япония остановила запуск ракеты H3 за пару секунд до старта

Япония остановила запуск флагманской ракеты H3 за пару секунд до старта. Впервые за 29 лет запуск ракеты в этой стране закончился неудачей.

Первый раз в Японии за 29 лет запуск ракеты закончился неудачей.

Ракета H3 не смогла оторваться от старта. Соответственно, прямая трансляция на Ютуб-канале Японского агентства аэрокосмических исследований была остановлена.

Сообщается, что ускорители не начали работу в положенное время.