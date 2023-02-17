Китай объявил о победе над коронавирусом

Китайские власти объявили о "решительной победе" над коронавирусной инфекцией.

Пекин объявил о "победе" над COVID-19, заявив о самом низком уровне смертности в мире.

Эскперты ставят под сомнение этот факт, так как заболевание распространилось по стране, несмотря на сдерживание инфекции в течение 3 лет.

В сети появляется масса сообщений о том, что китайские больницы и морги переполнены. За 2 месяца после снятия ограничений в больницах государства скончались 80 000 китайцев.