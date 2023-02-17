Кулеба: ни одна страна в мире не пообещала Украине истребители

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна одна страна в мире не пообещала поставить истребители на Украину.

17 февраля глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что на данный момент ни одна страна в мире «не взяла на себя обязательства» по поставке военных самолётов киевскому режиму.

«Прежде всего мы [политическое руководство Украины] были бы заинтересованы в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии», — сказал украинский дипломат.

Кулеба пояснил, что истребители могли бы поддержать противовоздушную оборону Украины, сбивая ракеты, а также они важны «для контрнаступления» украинской армии.