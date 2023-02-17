ФСБ уничтожили ячейку «ИГ», готовившую теракт на химпредприятии в Калуге

Агенты ФСБ ликвидировали группировку террористов "Исламского государства" в Калужской области.

17 февраля центр Федеральной службы безопасности по связям с общественностью сообщил, что сотрудники ФСБ ликвидировали двух террористов "Исламского государства", которые были заняты подготовкой террористического акта на химическом предприятии в Калужской области России.

Известно, что уничтоженные собрали самодельное взрывное устройство, намереваясь прикрепить его к цистернам с горюче-смазочными материалами.