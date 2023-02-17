Украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

В пятницу до полудня, 17 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Днепропетровской и Николаевской областях на юге Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Обозреватели «Страны», со ссылкой на местных жителей, утверждают, что объявление воздушной тревоги в данных регионах связано с активностью российской авиации в районе Кинбурнской косы.

На данный момент какой-либо информации о «прилётах» в Днепропетровской и Николаевской областях нет, невзирая на объявленную воздушную тревогу.