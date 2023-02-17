Верещук: жители Артемовска должны срочно эвакуироваться из города

Украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила о необходимости покинуть Артемовск для мирных жителей.

В пятницу днём вице-премьер Украины Ирина Верещук публично заявила, что гражданские лица, проживающие на территории Артемовска в Донецкой Народной республике, должны покинуть город в срочном порядке из-за скорой активизации боевых действий в его районе. По данным Верещук, сейчас в Артемовске находится до 6 тысяч мирных граждан.

Днём ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что войска России смогут окружить Артемовск в марте или апреле, однако подконтрольные ЧВК бойцы нуждаются в боеприпасах для артиллерии.