Диетологи назвали ингредиент кофе, хуже всего влияющий на метаболизм
2023-02-17 11:21
Специалисты в области диетологии утверждают, что кофе - очень полезный продукт, если бы не "добавки" к нему. Что хуже всего из них влияет на метаболизм?
Диетологи расхваливают любимый напиток многих жителей планеты Земля.
Этот продукт содержит антиоксиданты, являясь низкокалорийным питьем.
Беда в том, что "чистый" кофе пьют лишь единицы. Большинство добавляют в бодрящий эликсир сахар, сливки и прочие "увкуснители", плохо влияющие на метаболизм.
Опубликовано: Наталья Гончарова