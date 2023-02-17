Издание Daily Reckoning утверждает, что Джо Байден может отправить на запад Украины подразделения американских военных.

17 февраля бывший советник директора ЦРУ Джеймс Рикардс опубликовал колонку для газеты Daily Reckoning, где публично заявил, Джозеф Байден может распорядиться об отправке американского военного контингента на территорию Западной Украины, однако такое развитие событий станет "жуткой развязкой" для Киева.

По мнению Рикардса, команда Байдена сделала так, что исход украинского кризиса угрожает самому существованию Соединённых Штатов и блока НАТО.