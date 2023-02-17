Myśl Polska: украинские националисты должны покинуть Польшу

Издание Myśl Polska утверждает, что среди украинских мигрантов, приехавших в Польшу после начала СВО, много агрессивно настроенных националистов.

Журналист газеты Myśl Polska Пшемыслав Пяста утверждает, что после начала российской спецоперации в Польшу прибыли миллионы украинцев, однако среди них встречается множество агрессивных националистов, которые придерживаются идеологии экстремиста Степана Бандеры.

По мнению Пясты, адекватные выходцы из Украины могут полноправно проживать в Польше, однако их радикально настроенные сограждане должны вернуться к себе на родину.