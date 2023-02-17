ТАСС: два человека погибли при крушении вертолёта Robinson на Сахалине

Издание ТАСС сообщили о гибели двух человек при крушении вертолёта на Сахалине днём 17 февраля.

Журналисты интернет-газеты ТАСС со ссылкой на пресс-релиз МЧС России уведомляют, что сегодня вертолёт Robinson R-44 разбился рядом с горой Красная на Сахалине, что повлекло за собой гибель двух его пассажиров и госпитализацию с ранениями ещё одного человека.

В ТАСС отмечают, погиб один из пилотов, а также частное лицо, находившееся на борту вертолёта. К текущему моменту личности погибших не разглашаются.