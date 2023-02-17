Искусственный интеллект ChatGPT дает ответы на вопросы за секунду, когда человеку нужно думать над ними очень долго

Програмное обеспечение ChatGPT за считанные секунды дает ответ на вопросы, обдумывание которых занимает у человека массу времени.

Популярность использования ИИ растет, особенно это актуально для технологический компаний.

Искусственный интеллект ChatGPT дает ответы на вопросы, обдумывание которых у человека занимает долгое время, за пару секунд.

Само программное обеспечение ChatGPT утверждает, что ИИ способен принести людям существенную пользу, но нельзя забывать о потенциальных негативных последствиях и работать над их минимизацией.