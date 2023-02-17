Искусственный интеллект ChatGPT дает ответы на вопросы за секунду, когда человеку нужно думать над ними очень долго
2023-02-17 11:50
Програмное обеспечение ChatGPT за считанные секунды дает ответ на вопросы, обдумывание которых занимает у человека массу времени.
Популярность использования ИИ растет, особенно это актуально для технологический компаний.
Искусственный интеллект ChatGPT дает ответы на вопросы, обдумывание которых у человека занимает долгое время, за пару секунд.
Само программное обеспечение ChatGPT утверждает, что ИИ способен принести людям существенную пользу, но нельзя забывать о потенциальных негативных последствиях и работать над их минимизацией.
Опубликовано: Наталья Гончарова