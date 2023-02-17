ЧВК «Вагнер»: почти все опытные пилоты ВСУ были ликвидированы

В российской ЧВК "Вагнер" рассказали об уничтожении почти всех опытных украинских пилотов.

17 февраля военкоры издания "РИА Новости" пообщались с бойцов ЧВК "Вагнер", имеющим позывной "Горец", который утверждает, что после начала спецоперации почти все опытные пилоты в вооружённых силах Украины были ликвидированы, поскольку украинские ВВС понесли большие потери.

По данным "Горца", сейчас среди украинских лётчиков много представителей молодёжи, которые не обладают должным боевым опытом для проведения воздушных операций.