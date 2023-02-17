Таяни: Си Цзиньпин выступил с «мирной речью» в годовщину СВО на Украине
2023-02-17 12:10
В МИД Италии анонсировали выступление Си Цзиньпина по случаю годовщины российской спецоперации в Украине.
В пятницу днём итальянский министр иностранных дел Атонио Таяни публично заявил, что в годовщину начала военного конфликта на территории Украины лидер коммунистической партии Китая Си Цзиньпин намеревается выступить с "мирной речью", направленной на прекращение боевых действий между российской и украинской армиями.
Характерно, что ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен отменил свою рабочую поездку в Пекин после того, как войска США сбили китайский аэростат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей