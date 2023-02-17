Партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о «детях спецоперации»

Российская политическая фракция ЛДПР предлагает ввести понятие "дети спецоперации".

17 февраля стало известно, что партия ЛДПР, возглавляемая Леонидом Слуцким после смерти её прежнего лидера Владимира Жириновского, внесла на рассмотрение в Государственную думу проект закона, который предлагает ввести в оборот новый термин "дети спецоперации", появление которого позволит создать ряд новых законопроектов.

По мнению членов ЛДПР, введение термина "дети спецоперации" поможет государству поддерживать несовершеннолетних, которые лишились родителей в ходе СВО.