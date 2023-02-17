В книге М. Чехова «О технике актера» есть 6 методик для быстрого освоения искусства проживания

Принцип проживания роли лежит в основе рекомендаций и упражнений М. Чехова в его книге «О технике актера»

В книге М. А. Чехова О технике актера раскрывается суть его методики, получившей заслуженное признание в Мекке кино, Голливуде.

Что такое театр проживания? Как вытащить наружу спрятанный под нагромождением комплексов и зажимов творческий потенциал актера и дать ему раскрыться? Где искать вдохновение и как простое воображение способно преобразить и дать новое дыхание вашему таланту?

В ней М. А. Чехов предложит вам 6 безотказных способов, с помощью которых можно репетировать роль, научит, как проделать это в своем воображении, и как найти золотую середину между узнаванием персонажа и его чувствованием. М. Чехов это смелый, нестандартный подход к искусству актерской игры, это практический эксперимент, который непременно выведет ваше мастерство на качественно новый уровень.