Константин Станиславский первый реформатор театра, чья система пережила создателя на десятилетия

Константин Станиславский не только реформировал театр в сторону органичности и естественности актерской игры, но и создал уникальную систему обучения актеров.

К. С. Станиславский прославившийся на весь мир русский театральный актер и режиссер. Помимо основной его деятельности, театра, он считается одним из родоначальников современной театральной педагогики. По его системе вот уже многие десятилетия обучаются актеры не только из России, но и по всему миру.

Будучи страстным служителем своего дела, театра, К. С. Станиславский вовремя заметил неестественность, царившую на подмостках во второй половине XIX века, и методом проб и ошибок, долгой кропотливой, а подчас и изнуряющей работы над собой и своими коллегами-актерами создал свой способ «жизни в предлагаемых обстоятельствах».

Главный посыл его искусства переживания не играть на сцене, а жить жизнью своего героя, стал настоящей революцией, перевернувшей все бытовавшие в то время представления о театральном искусстве.