Прокуратура Украины задержала жителя Херсона за билборды в поддержку РФ

Украинские полицейские задержали жителя Херсона, который участвовал в развешивании российских билбордов.

17 февраля Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что сотрудники украинской полиции задержали мужчину, который участвовал в размещении билбордов в поддержку России на территории Херсона после того, как российские войска начали контролировать город.

По данным Генпрокуратуры Украины, задержанный является хозяином собственного рекламного агентства, однако в текущий момент он является подозреваемым, а не обвиняемым.