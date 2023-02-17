Прокуратура Украины задержала жителя Херсона за билборды в поддержку РФ
2023-02-17 12:25
Украинские полицейские задержали жителя Херсона, который участвовал в развешивании российских билбордов.
17 февраля Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что сотрудники украинской полиции задержали мужчину, который участвовал в размещении билбордов в поддержку России на территории Херсона после того, как российские войска начали контролировать город.
По данным Генпрокуратуры Украины, задержанный является хозяином собственного рекламного агентства, однако в текущий момент он является подозреваемым, а не обвиняемым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей