В Польше наблюдается сдвиг общественного мнения касательно вовлеченности государства в конфликт на Украине, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал результаты опроса, проведенного компанией Ipsos Group среди жителей европейских стран в возрасте до 75 лет.

Он заявил в своем Telegram-канале, что исследование явственно показало огромный разрыв между настроениями правителей стран НАТО и большей части европейцев.

Ранее СМИ указали, что полякам все больше не хочется принимать в собственной державе украинских граждан, ставших беженцами.

Напомним, накануне представитель Пентагона Марк Милли назвал Российскую Федерацию «мировым изгоем».

Макгрегор не согласился с утверждением Милли. По его мнению, если бы слова главы комитета начальников штабов США были бы правдой, то российская экономика «лежала бы в руинах».

«Однако там в РФ все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе на Западе полно трещин», — заявил отставной военный.