Пинк рассказала, как ей удалось похудеть после ковида и нескольких операций

Известная исполнительница Пинк призналась, что слишком долго сидела дома из-за ковида и нескольких операций, и, как следствие, набрала лишний вес. Как артистке удалось вернуться в прежнюю форму?

Популярная исполнительница Пинк дала интервью изданию "Women’s Health", рассказав, как сбросила вес после ковида и нескольких перенесенных операций на позвоночнике и по замене тазобедренного сустава.

Проблемы со здоровьем, невозможность побыть наедине с самой собой (без семьи и детей) делали невозможным стремление артистки похудеть, даже занимаясь спортом и правильно питаясь.

Знаменитость утверждает, что вернуться к прежним формам ей помогла диета Куши, отдых и медитация.

2-ух-недельный отпуск в Испании, где она смогла сосредоточиться на внутреннем состоянии, а также питание бобовыми, крупами, овощами и фруктами (такой рацион предполагает вышеназванная система питания), помогли Пинк наконец сбросить лишний вес.