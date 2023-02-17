Певица Instasamka попала в базу «Миротворца» за фейки о донатах для ВС РФ

Российская певица Instasamka оказалась в базе запрещённого украинского сайта "Миротворец".

Ряд новостных агентств сообщили о том, что российский рэп-исполнитель Instasamka (Дарья Зотеева) оказалась в списке украинского сайта "Миротворец", который создаёт базу граждан, признанных врагами Украины. Известно, что Зотеева попала в базу "Миротворца" за распространение фейков о донатах для российской армии.

Накануне в СМИ появились сведения о том, что Дарья Зотеева отправила вооружённым силам России один миллион рублей, однако информация оказалась ложной.