Politico: попытка ВСУ захватить Крым станет «красной чертой» для Путина

Издание Politico утверждает, что попытки украинской армии вернуть Крым под контроль Киева приведут к эскалации.

Американская газета Politico сообщает, что ряд высокопоставленных чиновников США утверждают об опасениях госсекретаря Энтони Блинкена касательно последствий попыток ВСУ вернуть Крым в состав Украины. По мнению Блинкена, нападение на крымский полуостров станет красной чертой для Владимира Путина, пересечение которой спровоцирует сильную эскалацию в регионе.

Вместе с тем Энтони Блинкен отметил, что администрация Вашингтона не препятствует Киеву пытаться захватывать Крым, оставляя решение по этому вопросу за Владимиром Зеленским.