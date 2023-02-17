Эштон Катчер рассказал, что в кофе добавляет апельсиновый сок, а не сливки

Известный актер и экс-супруг Деми Мур Эштон Катчер удивил своими вкусовыми предпочтениями. Оказывается, звезда экрана в кофе добавляет не сливки, а каплю апельсинового сока.

Будучи участником шоу Келли Кларксон "Твое место или мое", голливудский актер Эштон Катчер удивил публику тем, как предпочитает пить бодрящий утренний напиток.

Оказывается, звезда мирового экрана в чашечку кофе добавляет каплю апельсинового сока.

Артист рассказал, что не любит сливки, но не откажется от чашки молотого кофе средней обжарки, который имеет особую "кислинку", присущую цитрусам.

Чтобы сделать этот вкус ярче, он добавляет чуть-чуть апельсинового сока, который придает бодрящему напитку приятную сладость.