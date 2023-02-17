Парламент Финляндии ратифицирует членство страны в НАТО 28 февраля
2023-02-17 13:17
Финские парламентарии намереваются проголосовать по вступлению страны в Североатлантический альянс в последний день текущего месяца.
В пятницу днём пресс-служба парламента Финляндии сообщила, что 28 февраля представители органа проведут конечное голосование по поводу ратификации членства страны в блоке НАТО. Западные аналитики склоняются к мнению о том, что вступление Финляндии в данный блок будет ратифицировано большинством голосов.
Примечательно, что ранее финский президент Саули Нийнистё заявил о готовности его государства вступить в Североатлантический альянс без Швеции из-за появления новых разногласий между Стокгольмом и турецкой Анкарой после акции с сожжением Корана на шведской территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей