Книга Станиславского «Работа актера над собой» это Библия для начинающего и опытного актера

Книга Константина Станиславского Работа актера над собой это настоящей кладезь актерского знания и чувствования, без которого невозможно быть хорошим актером.

Ценность этой книги, прежде всего, в том, что в ней К. С. Станиславский отсылает актера к самому себе, к своему нутру, заново знакомит его с самим собой и рассказывает, как использовать психологические особенности личности в творческих целях.

В данном пособии вы откроете для себя помимо всего прочего два основных способа работы над ролью: через искусство переживания и искусство представления. Книга примечательна и способом подачи материала.

Здесь вы не найдете скучных документально-менторских наставлений.

Она написана в форме рассказа молодого актера Названова, который вместе с другими членами труппы с помощью своего учителя шаг за шагом постигает основы своего искусства, что придает ей художественность и шарм.

Читая эту книгу, вы непременно ощутите, будто наяву, и таинственное колебание занавеса, и атмосферу пустого зала, ожидающего своего зрителя и волшебство представления, и запах сцены, который не спутаешь ни с чем.