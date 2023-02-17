В Холмске 14-летний мальчик украл ключи от машины, запер родителей дома, и поехал кататься с друзьями

Шалость с угоном авто отчима будет стоить 14-летнему нарушителю года ограничения свободы, в течение которого он не сможет выезжать из города без уведомления соответствующих служб.

На Сахалине, в городе Холмск 14-летний мальчик так хотел проехаться с друзьями по городу, что пошел на хитрость. Он незаметно утащил ключи от машины у своего отчима, а потом запер его и мать дома, и уехал.

Компания рассекала по городу в течение двух часов, после чего парень решил, что с него довольно, и можно возвращаться домой. Но ему не повезло, и на пути встретился полицейский патруль.

Нарушитель попытался скрыться, но ему это не удалось. В результате малолетний угонщик получил год ограничения свободы в качестве наказания.