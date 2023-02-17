Крида и других блогеров намерены наказать за рекламу интернет-гадостей

Известного певца Егора Крида, который также позиционирует себя как блогер, и его коллег по интернету хотят осудить за рекламу онлайн-казино, наркошопов и прочих "гадостей".

Против таких блогеров, как Егор Крид, Илья Мэддисон, Юрий Хованский, Андрей Бурим и ещё 11 звезд Сети намерены завести уголовное дело.

Наказать этих личностей хотят за рекламу онлайн-казино, наркошопов и прочего, что пагубно влияющей на их фолловеров, о чем сообщает Телеграм-канале "Mash".



"Позорный список" был составлен "Лигой безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. Участники собрали совещание, пригласив чиновников из ФАС, РКН и МВД, призвав их как можно быстрее принять меры.