Согреться горячим глинтвейном: правда ли, что алкогольные напитки обладают согревающим эффектом

Алкогольные напитки дают ощущение тепла, что особенно заметно в холодную погоду, но действительно ли они способны согреть.

Если выпить глоток вина или глинтвейна после пребывания на холоде, мы почувствуем, как по телу разливается приятная теплая волна, и создается впечатление, что нам уже не холодно. Но действительно ли алкогольные напитки можно использовать в качестве согревающего средства?

На самом деле все с точностью до наоборот. Употребление алкоголя снижает температуру тела вне зависимости от того, какая температура во внешней среде. А это означает, что риск получить переохлаждение увеличивается.

Как это происходит? Нам становится холодно, потому что при снижении внешней температуры организм осуществляет прилив крови к жизненно важным органам, она отливает от конечностей, и мы ощущаем, что начинаем мерзнуть. Алкоголь поворачивает этот процесс в обратную сторону, и мы перестаем дрожать, что также является механизмом для выработки тепла.