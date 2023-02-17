Муцениеце решилась на операцию и проходит обследование

Известная актриса Агата Муцениеце решилась на операцию по ликвидации близорукости, для чего сейчас проходит обследование.

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце активно занимается собой, своей карьерой.

Актриса очень постройнела, а теперь намерена сделать операцию от близорукости, избавившись от очков и контактных линз.

Знаменитость призналась, что долго не могла решиться на это, но все же переборола страх.

Сейчас звезда экрана проходит плановое обследование перед тем, как ляжет под нож хирурга.