Муцениеце решилась на операцию и проходит обследование
2023-02-17 13:35
Известная актриса Агата Муцениеце решилась на операцию по ликвидации близорукости, для чего сейчас проходит обследование.
После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце активно занимается собой, своей карьерой.
Актриса очень постройнела, а теперь намерена сделать операцию от близорукости, избавившись от очков и контактных линз.
Знаменитость призналась, что долго не могла решиться на это, но все же переборола страх.
Сейчас звезда экрана проходит плановое обследование перед тем, как ляжет под нож хирурга.
Опубликовано: Наталья Гончарова