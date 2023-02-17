Струйная обработка элементов автомобиля сухим льдом

Струйная очистка сухим льдом похожа на другие методы струйной очистки она подготавливает и очищает поверхности с помощью среды, ускоренной в потоке сжатого воздуха.

Частицы сублимируются при ударе, снимая грязь и загрязнения без повреждений. Процесс очистки сухим льдом имеет уникальные характеристики, которые отличают его от других методов очистки.

Неабразивный

Очистка сухим льдом неабразивна и не повредит оборудование. Сухой лед – очень мягкая среда и может очищать чувствительное оборудование, такое как датчики или сложные движущиеся части, без травления, профилирования или изменения размеров поверхности.

Очистка сухим льдом также может продлить срок службы оборудования и снизить риск выхода из строя и остановки оборудования.

Без вторичных отходов

Сухой лед сублимируется при ударе о очищаемую поверхность, в результате чего не образуются вторичные отходы, остатки и проникновение влаги.

Это исключает дополнительную очистку, удаление вторичных отходов и дополнительную подготовку к очистке, такую ​​как маскировка чувствительных датчиков или упаковка электронных компонентов перед очисткой.

Экологически чистый

Сухой лед, используемый в процессе очистки сухим льдом, состоит из регенерированного CO 2, который собирается и повторно используется в других промышленных процессах. Он не производит больше CO 2 и не добавляет дополнительных парниковых газов в атмосферу.

Это также позволяет исключить использование экологически вредных чистящих химикатов и исключает воздействие опасных чистящих средств на рабочих. Он также не производит токсичных отходов, которые необходимо утилизировать.

Нетоксичный

Сухой лед – это среда пищевого качества, одобренная для использования в пищевой промышленности. Он бесцветный, безвкусный, без запаха и нетоксичный.

Не электропроводный

Сухой лед не проводит электричество и не вызывает коррозии очищаемых поверхностей. Это также позволяет безопасно очищать электрооборудование с помощью струйной обработки сухим льдом.

Струйная очистка сухим льдом также является предпочтительным методом очистки для сотрудников, выполняющих эту задачу.