Егор Крид и другие российские блогеры могут попасть под уголовную статью

Рэпера и еще 13 человек могут наказать за рекламу онлайн-казино, наркошопов и других незаконных товаров и услуг.

Сразу несколько популярных российских блогеров попали под прицел «Лиги безопасного интернета», который возглавляет Екатерина Мизулина.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на Mash, общественная организация на круглом столе обсудила пагубное влияние контента от некоторых интернет-звезд.

В этом перечне - Егор Крид, Илья Мэддисон, Юрий Хованский, Андрей «Mellstroy» Бурим и еще 11 блогеров.

Их могут наказать уголовно за рекламу онлайн-казино, наркошопов и других незаконных товаров и услуг.

В обсуждении этого вопроса, помимо «Лиги безопасного интернета», участвовали также представители ФАС, РКН и МВД. В итоге уже составлен перечень блогеров, на которых могут поступить заявления.