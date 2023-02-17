Киркоров сообщил о кончине своего близкого человека

Исполнитель признался, что покойный был для него очень близким человеком, был вхож в его семью.

Артист рассказал, что со смертью его друга связано одно мистическое совпадение.

Оказывается, Рыбаку очень понравилась новая песня Киркорова и он ждал ее выхода. Композиция вышла, и человек ушел.