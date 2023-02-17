Киркоров сообщил о кончине своего близкого человека
2023-02-17 13:58
Филипп Киркоров сообщил о том, что его экс-директор Геннадий Рыбак ушел из жизни после выхода новой композиции исполнителя, которая очень понравилась покойному.
Бывший концертный директор певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак скончался от рака.
-
Исполнитель признался, что покойный был для него очень близким человеком, был вхож в его семью.
Артист рассказал, что со смертью его друга связано одно мистическое совпадение.
Оказывается, Рыбаку очень понравилась новая песня Киркорова и он ждал ее выхода. Композиция вышла, и человек ушел.
Опубликовано: Наталья Гончарова