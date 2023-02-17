Нелли Кобзон призналась, что каждый день разговаривает с покойным мужем

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли не стала скрывать, что ежедневно разговаривает с давно умершим супругом.

Нелли Кобзона сообщила в интервью PROZVEZD, что покойный муж снится ей каждый день. Он не разговаривает, а она просит совета у супруга.

Вдова прожила с исполнителем полвека.

Нелли рассказала, что часто навещает могилу звезды сцены в любую погоду. На кладбище заглядывают и другие родственники ушедшего, посещают церковь, где ставят свечки, поминают.