Нелли Кобзон призналась, что каждый день разговаривает с покойным мужем
2023-02-17 14:11
Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли не стала скрывать, что ежедневно разговаривает с давно умершим супругом.
Нелли Кобзона сообщила в интервью PROZVEZD, что покойный муж снится ей каждый день. Он не разговаривает, а она просит совета у супруга.
Вдова прожила с исполнителем полвека.
Нелли рассказала, что часто навещает могилу звезды сцены в любую погоду. На кладбище заглядывают и другие родственники ушедшего, посещают церковь, где ставят свечки, поминают.
Опубликовано: Наталья Гончарова