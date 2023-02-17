Трейлер картины с Никитой Ефремовым Тетрис уже вышел на Apple TV
2023-02-17 15:15
Стриминговая платформа Apple TV выпустила трейлер картины "Тетрис" с Никитой Ефремовым в главной роли.
Стриминговый сервис Apple TV выпустил трейлер картины "Тетрис", где главные роли достались таким актерам, как Тэрон Эджертон и Никита Ефремов.
Никита Ефремов играет роль создателя "Тетриса" Алексея Пажитнова, британский актер Тэрон Эджертон "стал" продавцом видеоигр Хенка Роджерса.
Режиссером фильма выступил Джон С. Бейрд.
В основе сюжета лежит правдивая история знакомства Пажитнова и Роджерса через 4 года после создания игры. Американец захотел познакомить с "Тетрисом" всех, увидев, что игра завоюет мир.
Картину можно будет посмотреть на Apple TV 31 марта.
Опубликовано: Наталья Гончарова