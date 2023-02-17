Седокова пожаловалась, что участницы ВИА Гра перестали с ней общаться после ее ухода из группы

Анна Седокова заявила, что ее коллеги по "ВИА Гре" прекратили с ней общение после ее ухода из группы.

Экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова не стала скрывать, что не контактирует с экс-коллегами по группе.

Седокова заявила, что после того как она ушла из коллектива, никто не шел на контакт с ней, признавшись, что у нее было такое чувство, что ее будто бы не существовало никогда.

Она вспомнила, что относилась к своим коллегам по группе как к семье.

Встретившись с Надеждой Грановской в эфире шоу "Хочу к Меладзе" они только обменялись фразами: "Привет! Как дела?".

Из группы Седокова ушла из-за беременности.